Первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин ушел в отставку

Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Калинин спустя пять лет работы в должности написал заявление об уходе по «семейным обстоятельствам», рассказали «Ъ-Урал» в правительстве региона. Чиновник проработал на посту до воскресенья, 14 декабря. Господин Калинин курировал работу департаментов экономики и имущественных отношений Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Александр Калинин работал в окружном правительстве с 2018 года: был заместителем главы Ямала, с сентября 2020 года — первым заместителем губернатора. Ранее, с 2013 года, занимал должность главного инвестиционного консультанта департамента инвестиционного консультирования компании «Федеральный центр проектного финансирования», в 2014-м был назначен заместителем генерального директора по работе с инвесторами в «Фонде развития Югры». В 2016 году получил пост генерального директора фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО».

Губернатор Дмитрий Артюхов после переизбрания главой Ямала в сентябре 2023 года вновь утвердил своим первым заместителем Александра Калинина. В его обязанности вошли контроль над работой департаментов экономики, имущественных отношений и государственного заказа. С июня 2025 года курировать работу департамента государственного заказа стал заместитель губернатора Евгений Гурарий, который до назначения в 2019-2025 годах работал помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

Всего в правительстве ЯНАО работают два первых заместителя губернатора и восемь заместителей главы региона.

Василий Алексеев