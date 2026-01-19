Замгубернатора Ямала назначен Василий Дудниченко

Василий Дудниченко стал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Информация об этом размещена на сайте ямальского правительства.

Фото: Сайт правительства ЯНАО

Господин Дудниченко в новой должности координирует и контролирует деятельность департамента экономики и департамента имущественных отношений. «Обеспечивает формирование и реализацию государственной политики автономного округа в сферах экономики, управления и распоряжения собственностью автономного округа»,— указано на сайте правительства.

Василий Дудниченко окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Финансы и кредит», а затем Уральскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2002 года работал в департаменте финансов ХМАО — Югры, в 2009 году возглавил «Региональный центр инвестиций» Югры.

С 2010 года господин Дудниченко работал в должности первого заместителя директора департамента экономического развития Югры, в 2016 году возглавил региональный департамент промышленности. В 2018 году он назначен генеральным директором фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО».

Ранее деятельность департаментов экономики и имущественных отношений в должности первого замгубернатора курировал Александр Калинин. 14 декабря он ушел в отставку, как сообщили в правительстве, написав заявление об уходе по семейным обстоятельствам. В этой должности господин Калинин проработал пять лет.

Анна Капустина