ЕР заняла 1 место в бюллетенях на выборах в парламенты ХМАО и Тюменской области

«Единая Россия» (ЕР) заняла первую строчку в бюллетенях на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Тюменской областной думы по единому округу в результате жеребьевки в избирательных комиссиях регионов. В каждом субъекте участие в жеребьевке принимали представители от семи партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На выборах депутатов думы ХМАО места в бюллетене распределили следующим образом:

1. «Единая Россия»;

2. КПРФ;

3. «Коммунисты России»;

4. «Новые люди»;

5. «Справедливая Россия»;

6. ЛДПР;

7. «Партия пенсионеров».

Как пояснили в избиркоме ХМАО, представители семи партий и председатель общественной палаты региона Алсу Маганова перед жеребьевкой перемешали конверты с номерами в присутствии журналистов. «После представители избирательных объединений вытягивали конверты с номерами, под которыми эмблемы партий будут располагаться в избирательном бюллетене»,— добавили в комиссии.

В бюллетене на выборах депутатов Тюменской областной думы партии расположились следующим образом:

1. «Единая Россия»;

2. «Коммунисты России»;

3. КПРФ;

4. ЛДПР;

5. «Справедливая Россия»;

6. Партия пенсионеров;

7. «Новые люди».

В избирательной комиссии Тюменской области сообщили, что места в бюллетене также распределили методом случайной выборки конвертов с номерами. «Представители политических партий в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, собственноручно выбирали конверт и оглашали номера»,— пояснили в комиссии.

Ранее, 5 августа, «Единая Россия» также заняла первое место в бюллетене на выборах в Госдуму РФ по федеральному округу. На второй строчке расположилась партия «Яблоко», на третьей — ЛДПР, на четвертой — «Партия прямой демократии», на пятой — «Зеленые», на шестой — «Справедливая Россия», на седьмой — «Родина», на восьмой — КПРФ, на девятой — Партия пенсионеров, на десятой — «Коммунисты России», на одиннадцатой — «Новые люди». Позже, 10 августа, Верховный суд РФ снял список «Яблока» с выборов в Госдуму, в ближайшее время партия намерена обжаловать соответствующее решение.

Василий Алексеев