ЕР заняла 1 место в бюллетенях на выборах в парламенты ХМАО и Тюменской области
«Единая Россия» (ЕР) заняла первую строчку в бюллетенях на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Тюменской областной думы по единому округу в результате жеребьевки в избирательных комиссиях регионов. В каждом субъекте участие в жеребьевке принимали представители от семи партий.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
На выборах депутатов думы ХМАО места в бюллетене распределили следующим образом:
1. «Единая Россия»;
2. КПРФ;
3. «Коммунисты России»;
4. «Новые люди»;
5. «Справедливая Россия»;
6. ЛДПР;
7. «Партия пенсионеров».
Как пояснили в избиркоме ХМАО, представители семи партий и председатель общественной палаты региона Алсу Маганова перед жеребьевкой перемешали конверты с номерами в присутствии журналистов. «После представители избирательных объединений вытягивали конверты с номерами, под которыми эмблемы партий будут располагаться в избирательном бюллетене»,— добавили в комиссии.
В бюллетене на выборах депутатов Тюменской областной думы партии расположились следующим образом:
1. «Единая Россия»;
2. «Коммунисты России»;
3. КПРФ;
4. ЛДПР;
5. «Справедливая Россия»;
6. Партия пенсионеров;
7. «Новые люди».
В избирательной комиссии Тюменской области сообщили, что места в бюллетене также распределили методом случайной выборки конвертов с номерами. «Представители политических партий в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, собственноручно выбирали конверт и оглашали номера»,— пояснили в комиссии.
Ранее, 5 августа, «Единая Россия» также заняла первое место в бюллетене на выборах в Госдуму РФ по федеральному округу. На второй строчке расположилась партия «Яблоко», на третьей — ЛДПР, на четвертой — «Партия прямой демократии», на пятой — «Зеленые», на шестой — «Справедливая Россия», на седьмой — «Родина», на восьмой — КПРФ, на девятой — Партия пенсионеров, на десятой — «Коммунисты России», на одиннадцатой — «Новые люди». Позже, 10 августа, Верховный суд РФ снял список «Яблока» с выборов в Госдуму, в ближайшее время партия намерена обжаловать соответствующее решение.