ЦИК распределил места партий в бюллетене на выборах в Госдуму
В Центризбиркоме России разыграли места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Список будет начинаться с «Единой России», замыкают его «Новые люди».
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Представители партий вытаскивали шарики с номерами из лототрона. Председатель ЦИК Элла Памфилова усомнилась в том, что от места в бюллетене зависит результат избирательной кампании. Места распределились следующим образом:
- «Единая Россия»;
- «Яблоко»;
- ЛДПР;
- «Партия прямой демократии»;
- Российская экологическая партия «Зеленые»;
- «Справедливая Россия»;
- «Родина»;
- КПРФ;
- Партия пенсионеров;
- «Коммунисты России»;
- «Новые люди».
Госпожа Памфилова считает, что «важно всегда с позитивным настроем принимать» выпавшее число, и «даже минусы превращать в плюсы». «Все зависит от того, насколько партии и ее кандидаты интересны избирателям»,— убеждена глава ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).
После жеребьевки прошло заседание избиркома. На нем были утверждены порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене.
Центризбирком завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Официально агитационная кампания на выборах стартует с 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Подробности — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».