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ЦИК распределил места партий в бюллетене на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме России разыграли места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Список будет начинаться с «Единой России», замыкают его «Новые люди».

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Представители партий вытаскивали шарики с номерами из лототрона. Председатель ЦИК Элла Памфилова усомнилась в том, что от места в бюллетене зависит результат избирательной кампании. Места распределились следующим образом:

  1. «Единая Россия»;
  2. «Яблоко»;
  3. ЛДПР;
  4. «Партия прямой демократии»;
  5. Российская экологическая партия «Зеленые»;
  6. «Справедливая Россия»;
  7. «Родина»;
  8. КПРФ;
  9. Партия пенсионеров;
  10. «Коммунисты России»;
  11. «Новые люди».

Госпожа Памфилова считает, что «важно всегда с позитивным настроем принимать» выпавшее число, и «даже минусы превращать в плюсы». «Все зависит от того, насколько партии и ее кандидаты интересны избирателям»,— убеждена глава ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).

После жеребьевки прошло заседание избиркома. На нем были утверждены порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене.

Центризбирком завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Официально агитационная кампания на выборах стартует с 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Подробности — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».

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