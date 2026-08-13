Keygo нашел ключ от петербургского рынка

Платформа для краткосрочной аренды жилья Keygo, основанная бывшими сотрудниками «Яндекса» Геворгом Бегларяном и Дмитрием Сиговым в 2023 году, запускает работу в Петербурге в результате сделки по приобретению операционного бизнеса УК «Душевно». В управление Keygo передается до 100 объектов УК — квартиры и апартаменты премиум-класса, сообщила пресс-служба компании. Участники петербургского рынка недвижимости приветствуют попытку вывести сегмент краткосрочной аренды качественной недвижимости из «серой» зоны, но не думают, что сервис будет конкурировать с уже известными агрегаторами из-за ограниченного объема такого жилья и различиях в операционной модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Объекты, передаваемые в Keygo в Петербурге, станут доступны для бронирования до конца октября, уточнили в пресс-службе компании. Эти квартиры подключат к единому цифровому контуру сервиса, через который осуществляется взаимодействие с гостями и владельцами недвижимости. Платформа предоставляет функции по бронированию жилья, бесконтактному заселению и выезду. Владельцы недвижимости могут отслеживать загрузку, бронирования и доход от объекта в личном кабинете. Локальный штат сотрудников в Петербурге будет отвечать за обслуживание объектов на месте. Поддержка гостей, продажи, автоматизация и управление основными процессами осуществляются централизованно.

По мнению основателей Keygo Геворга Бегларяна и Дмитрия Сигова, рынок краткосрочной аренды в России еще не сформирован: он раздроблен между небольшими игроками, а значительная его часть находится в «серой» зоне. «У Keygo уже выстроены технологическая платформа и операционная модель, которые позволяют повышать операционную и финансовую эффективность приобретаемых портфелей. Органически портфель из 100 объектов формируется около года, через roll-up (приобретение портфелей действующих управляющих компаний) — примерно за квартал. Так мы в четыре раза сокращаем срок масштабирования и последовательно формируем федерального технологического оператора»,— комментируют стратегию платформы бизнесмены.

Сервис краткосрочной аренды премиум-апартаментов Keygo основан в 2023 году бывшими сотрудниками «Яндекса» Геворгом Бегларяном и Дмитрием Сиговым. Среди инвесторов проекта — венчурный фонд для физлиц «Т-Инвестиций», Pantea Capital, венчурный фонд «Билайна» «Хайв», «Талеон Инвест», а также частные инвесторы: основатель и собственник группы RBI Эдуард Тиктинский, топ-менеджер «Яндекса» Даниил Шулейко, сооснователь сервиса Muzlab («СберЗвук Бизнес») Виктор Христенко и др. По состоянию на август 2026 года под управлением Keygo находится более 250 апартаментов. За последние 12 месяцев через сервис совершено более 20 тыс. бронирований, среднемесячный объем превысил 1,5 тыс. бронирований. Выручка от бронирований выросла в 2,6 раза год к году и достигла около 50 млн рублей в месяц.

По оценке Keygo, в Санкт-Петербурге в посуточную аренду сдается более 15 тыс. квартир и апартаментов. Около половины из них соответствует требованиям сервиса по локации, состоянию и качеству объекта, говорят в компании. Управляющий директор Vertical Hotels Раиль Муфазданов отмечает, что при этом далеко не каждый из объектов может быть включен в профессиональную систему управления: значение имеют локация, состояние объекта, качество ремонта, экономика конкретной квартиры и возможность стандартизировать сервис. «Поэтому потенциально релевантный для премиального оператора фонд я бы оценивал не десятками тысяч, а несколькими тысячами квартир. Если говорить именно о качественном продукте в востребованных центральных и туристических локациях, то реалистичный потенциал — 3–5 тыс. объектов, или ориентировочно 150–250 тыс. кв. м. При этом это оценка потенциального адресного рынка, а не существующего предложения одного класса»,— объясняет игрок рынка.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», говорит, что подобные сервисы ориентированы на работу с распределенной по городу или региону недвижимостью, которая потенциально может сдаваться с премией от средних ставок посуточной аренды квартир за счет хорошего состояния, планировок, дизайнерского ремонта и удобного расположения. «С учетом прозрачных отношений и работы "вбелую" такие сервисы можно только приветствовать,— дает оценку девелопер.— Это предложение, занимающее свою нишу в городах с общим высоким спросом на поездки. Например, для категории туристов, желающих прочувствовать город лучше через проживание в жилом фонде вместо гостиницы, ищущих конкретные адреса или особую эстетику и прочее».

Генеральный директор компании «МТЛ-Апарт», председатель Межрегиональной ассоциации апарт-отелей (МААО) Николай Антонов согласен, что для рынка разрозненных квартир, особенно в жилом фонде, появление крупного технологичного оператора — скорее позитивный фактор. «Если компания сможет не только эффективно работать в диджитал-среде, но и обеспечить качественное операционное управление объектами "на земле", это будет способствовать дальнейшей профессионализации и структурированию сегмента краткосрочной аренды»,— предполагает он.

При этом господин Антонов обращает внимание, что выход Keygo на рынок краткосрочной аренды происходит в условиях высокой конкуренции. За гостя здесь уже борются классические отели, апарт-отели и частные квартиры. Апарт-отели за последние годы сформировали понятный для туриста продукт — с привычным уровнем сервиса, стандартами размещения и предсказуемым качеством.

«Поэтому потенциал у этого сегмента есть, но успех нового игрока будет зависеть не столько от технологической платформы, сколько от качества управления, стандартизации сервиса и способности обеспечить гостю предсказуемый продукт»,— убежден руководитель «МТЛ-Апарт».

Господин Муфазданов тоже думает, что главный вызов этой модели — масштабирование без потери стандарта. При распределенном фонде каждая дополнительная квартира увеличивает операционную сложность. Управляющий директор Vertical Hotels думает, что у сервиса не будет прямой конкуренции с платформами типа «Авито» или «Суточно.ру», так как это прежде всего маркетплейсы. А Keygo — оператор, отвечающий за сам продукт и клиентский опыт. «Более того, агрегаторы могут оставаться для него одним из каналов продаж»,— резюмирует участник рынка.

Александра Тен