В Петербурге попросили увеличить финансирование ярмарок и фестивалей в 1,5 раза

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга предложил увеличить финансирование ярмарок и фестивалей в 2027 году. Дополнительную потребность в средствах 12 августа озвучил врио главы ведомства Алексей Яковлев на нулевых чтениях проекта городского бюджета в Законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ярмарки и фестивали Петербурга запросили дополнительные 109,4 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На ярмарки и фестивали Петербурга запросили дополнительные 109,4 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В проекте бюджета на субсидию бюджетному учреждению ЦСРПР предусмотрено 190,2 млн рублей. Комитет предлагает дополнительно выделить 109,4 млн рублей. Из этой суммы 79,9 млн рублей планируется направить на проведение Рождественской ярмарки, 25 млн — на «Рыбный фестиваль», еще 2,8 млн рублей — на Фестиваль мороженого.

Кроме того, ведомству требуется 4,5 млн рублей на реставрацию скульптур на фасаде Кузнечного рынка. По словам Яковлева, соответствующее решение суда вступило в силу еще в 2023 году. К настоящему времени подготовлены проектная документация и сметные расчеты.

Всего на программу развития предпринимательства и потребительского рынка в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2027 год предусмотрено 2,5 млрд рублей. Комитет просит увеличить финансирование еще на 612 млн рублей.

Для сравнения, в 2026 году на реализацию этой программы было предусмотрено 2,8 млрд рублей.

Матвей Николаев