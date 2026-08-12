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Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ленобласти

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. Об этом 12 августа сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трое погибли при пожаре в поселке Первомайское в Ленинградской области

Трое погибли при пожаре в поселке Первомайское в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Трое погибли при пожаре в поселке Первомайское в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в доме №58 на улице Ленина поступило в 09:16. На место происшествия направили пожарные расчеты частей №109 и №151.

Пламя удалось ликвидировать менее чем за час. В результате пожара погибли три человека.

Их личности, а также причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются. Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

Матвей Николаев

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