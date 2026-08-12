Верховный суд Удмуртии отказал жителям деревни Сизево по делу о новом кладбище

Верховный суд Удмуртии отказал жителям деревни Сизево в оспаривании генплана Завьяловского района, который содержит пункт о строительстве нового кладбища вблизи поселения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

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Иск к правительству Удмуртии был подан в январе. Истец указывал, что погребения создадут угрозу жизни и здоровью жителей 17 поселений. Среди заявленных нарушений — менее 500 м от зоны кладбища до жилых домов, риск загрязнения подземных вод, расположение на приаэродромной территории и др. В мае «Ъ-Удмуртия» писал, что Роспотребнадзор отказал в санитарном заключении по территории.

Представитель ответчика указал, что акт о генплане был принят без нарушений. Минстрой республики, районная администрация и региональное управление Роспотребнадзора просили отказать в иске. Прокурор не нашел оснований для удовлетворения требований.

Напомним, особенно остро конфликт разгорелся в октябре 2024 года, когда местные жители, узнав о строительстве нового кладбища и крематория, создали онлайн-петицию против этого. За два года ее подписали 8,9 тыс. человек. Еще 1,7 тыс. жителей сделали это вживую. Генплан, предусматривающий создание такой зоны, был утвержден еще в 2014 году.

На встрече с тогдашним главой района Константином Русиновым в октябре 2024 года было закреплено решение о дополнительном исследовании участка и получении санитарноэпидемиологического заключения о возможности размещения кладбища. От планов по строительству крематория местные власти отказались.

В марте 2025 года администрация района заключила контракт стоимостью 8,9 млн руб. на проектно-изыскательские работы, в рамках которых подрядчик должен был получить заключение Роспотребнадзора. В январе 2026 года исполнителю назначили неустойку в размере 71,2 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств.

Следующим шагом местных жителей стало видеообращение к президенту Владимиру Путину перед прямой линией главы государства в декабре 2025 года. После этого в СУ СКР по Удмуртии возбудили дело, доклад по нему запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.