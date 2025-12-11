Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу жителей деревни Сизево

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения жителей деревни Сизево к президенту РФ о незаконном переводе земель сельскохозяйственного назначения в зону мест погребения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Жители деревни Сизево опубликовали видеообращение в соцсетях и отправили его на прямую линию, которая пройдет 19 декабря. В обращении они выразили протест против планов строительства крематория и двух кладбищ, одно из которых расположится всего в 270 м от жилых домов.

Местные жители утверждают, что размещение кладбища нарушает ряд законодательных требований. В частности, оно планируется на приаэродромной территории, где запрещено размещение объектов, привлекающих птиц, а также в водоохранной зоне ручья. Кроме того, они указывают на угрозу загрязнения подземных вод. Отмечается, что жители уже обращались к местным властям с просьбой перенести кладбище, однако их замечания были отклонены.

Напомним, в марте этого года власти Удмуртии начали поиск подрядчика на проект размещения кладбища у Сизево. На проектно-изыскательские работы по размещению общественного кладбища возле деревни Удмуртии направят 9 млн руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что глава республики Александр Бречалов ответил опасавшимся загрязнения грунтовых вод жителям поселения, что кладбище не откроют без санитарно-гигиенической экспертизы. Это произошло во время прямой линии главы 4 декабря 2024-го. Господин Бречалов при этом отметил, что генеральный план территории был утвержден в 2014 году. Глава региона добавил, что в селе Завьялово, к северу от Сизево, для захоронения осталось около 50 мест.

Анастасия Лопатина