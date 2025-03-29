Власти Удмуртии начали поиск подрядчика на проект размещения кладбища у Сизево

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», на проектно-изыскательские работы по размещению общественного кладбища возле деревни Сизево в Завьяловском районе Удмуртии направят 9 млн руб. Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок 28 марта. Из техзадания проекта контракта следует, что площадь земельного участка составляет 19,8 га, вид разрешенного использования — ритуальная деятельность.

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По документу, на территории кладбища предусматривается среди прочего размещение входной зоны с двумя общественными туалетами и стоянкой для автомобилей, включающей не менее 50 парковочных мест, пространство для возможного возведения православной часовни либо памятного монумента и площади для сбора людей. Площадь мест захоронения при этом не должна превышать 70% общей площади кладбища.

Заказчиком выступает администрация Завьяловского района, работы финансируются за счет муниципального бюджета. Разработать проектную документацию и получить санитарно-гигиеническую экспертизу подрядчик должен до 15 декабря 2025-го, его определят 18 апреля.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что глава республики Александр Бречалов ответил опасавшимся загрязнения грунтовых вод жителям поселения, что кладбище не откроют без санитарно-гигиенической экспертизы. Это произошло во время прямой линии главы 4 декабря 2024-го. Господин Бречалов при этом отметил, что генеральный план территории был утвержден в 2014 году. Глава региона добавил, что в селе Завьялово, к северу от Сизево, для захоронения осталось около 50 мест.

Глава Завьяловского района Константин Русинов написал во «ВКонтакте» после встречи с жителями Каменской территории 13 октября 2024-го, что строительство нового кладбища является «объективной необходимостью». «Крематорий на новом кладбище проектироваться и строиться не будет»,— отметил он. Неделей ранее жители близлежащих поселений создали петицию на Change.org с требованием отменить строительство кладбища и крематория. По данным на 28 марта 2025-го, она собрала 8,9 тыс. подписей, выяснил «Ъ-Удмуртия». Авторы петиции указывают, что территория непригодна для размещения кладбища.