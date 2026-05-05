Роспотребнадзор отказал в санитарном заключении по новому кладбищу около Сизево

Роспотребнадзор в Удмуртии отказался выдать санитарно-эпидемиологическое заключение разработчику проектно-сметной документации (ПСД) нового кладбища севернее деревни Сизево, жители которой в суде выступают против создания территории для погребения. Решение надзорного органа стало причиной несвоевременного исполнения контракта на ПСД. Так «Ъ-Удмуртия» ответили в администрации Завьяловского района.

В ответе муниципалитета говорится, что в начале апреля администрация района направила в Роспотребнадзор обращение об организации совещания для утверждения проекта санитарно-защитной зоны, в котором примут участие «все заинтересованные стороны».

Напомним, особенно остро конфликт вокруг строительства новой территории для погребения около Сизево разгорелся в октябре 2024 года. Жители 17 ближайших поселений, узнав о техзадании на проектирование кладбища и крематория, высказались против и создали соответствующую петицию на Change.org. К настоящему моменту ее подписали почти 9 тыс. человек, собрано 1,7 тыс. «живых» подписей.

На недовольство жителей отреагировали власти. Глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии в конце 2024 года заверил селян, что кладбище не откроют без санитарно-гигиенической экспертизы, а тогдашний глава Завьяловского района Константин Русинов заявил об отказе от строительства крематория. Руководитель муниципалитета при этом добавил, что обустройство нового места для погребений является «объективной необходимостью». На тот момент в селе Завьялово для захоронения оставалось около 50 мест. Генплан, предусматривающий создание такой зоны, был утвержден еще в 2014 году.

Как узнал «Ъ-Удмуртия», в марте 2025 года администрация Завьяловского района заключила контракт стоимостью 8,9 млн руб. на проектно-изыскательские работы на участке площадью 19,8 га под будущее кладбище. Их должны были завершить до середины декабря 2025-го. Отметим, что контрактом предполагается получение санитарно-эпидемиологического заключения. В январе 2026-го подрядчику начислили неустойку в размере 71,2 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств.

Следующим шагом местных жителей стало видеообращение к президенту Владимиру Путину перед прямой линией главы государства в декабре 2025 года. Селяне среди прочего указывали, что размещение кладбища нарушает законодательство. В частности, не соблюдается минимальное расстояние до стен домов в 500 м, существует риск загрязнения подземных вод, место для погребения планируется обустроить на приаэродромной территории, где запрещено размещение объектов, привлекающих птиц, и др. По словам местных жителей, местные власти отклонили их замечания. На это отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после видеообращения президенту.

В январе 2026 года жители Сизево подали иск в Верховный суд Удмуртии, ответчиком по которому выступает правительство республики. Они пытаются оспорить пункт Генплана муниципального образования, где прописано создание новой территории для погребения. На заседании в апреле было принято решение направить судебный запрос в Роспотребнадзор о соблюдении требований СаНПин и санитарно-эпидемиологическом заключении. Следующее заседание состоится 9 июня.