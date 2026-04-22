Подальше от надгробий

Верховный суд Удмуртии продолжил рассмотрение иска жителей деревни Сизево, выступающих против планов строительства неподалеку нового кладбища. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Иск оспаривает пункт Генплана муниципального образования «Завьяловское» о планируемых для размещения объектов, где прописано создание новой территории для погребения. Согласно базе судебного делопроизводства, ответчиком выступает правительство Удмуртии. Исковое заявление было зарегистрировано 21 января 2026 года.

Обратившиеся полагают, что создание нового места для погребения создаст угрозу жизни и здоровью жителям 17 поселений, в их числе Сизево, Пычанки, Завьялово, Каменное и др. Петиция на Change.org с требованиям отменить строительство кладбища и крематория за два года собрала 8,9 тыс. подписей. Также собрано 1,7 тыс. «живых» подписей жителей этих населенных пунктов.

По данным суда, 16 октября 2024 года на встрече с группой жителей местные власти согласились провести дополнительное исследование участка и получить по нему санитарно-эпидемиологическое заключение. «Между тем, данные работы не проведены, тогда как от администрации района получен ответ о заключении договора на разработку проектной документации для размещения кладбища»,— говорится в сообщении.

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», контракт на проектно-изыскательные работы участка площадью почти 20 га за 8,9 млн руб. был заключен еще в апреле 2025-го со сроком исполнения до середины декабря. Однако, как указано на портале госзакупок, работы по нему еще ведутся. В январе 2026 года подрядчику начислили неустойку в 71,2 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств. Отметим, что контрактом предполагается проведение санитарно-гигиенической экспертизы.

Истец настаивает, что участок не соответствует нормам СанПиН для строительства кладбища. В частности, не соблюдается минимальное расстояние до стен домов в 500 м, существует риск загрязнения подземных вод, объект может быть расположен на приаэродромной территории и др.

Следующее заседание по делу состоится 9 июня 2026 года. В управление Роспотребнадзора по Удмуртии будет направлен судебный запрос о соблюдении требований СанПин и санитарно-эпидемиологическом заключении.

Напомним, в декабре 2025 года жители окрестных деревень записали видеообращение к президенту Владимиру Путину о незаконном, по их мнению, строительстве кладбища. Было возбуждено уголовное дело: статья не озвучивалась. Доклад по нему в дальнейшем потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В конце 2024 года глава республики Александр Бречалов заверял жителей, что кладбище не откроют без санитарно-гигиенической экспертизы. Генеральный план территории был утвержден в 2014 году. Сообщалось, что в селе Завьялово для захоронения осталось около 50 мест.

Тогдашний глава района Константин Русинов в октябре 2024 года говорил, что обустройство нового места для погребений является «объективной необходимостью». Тогда было заявлено, что крематорий на новом кладбище проектироваться и строиться не будет.