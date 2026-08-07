Белгородские власти выплатили владельцам поврежденных ВСУ авто 50 млн рублей

На выплаты компенсаций владельцам поврежденных в результате атак на Белгородскую область автомобилей местные власти направили более 50 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По его словам, компенсации получили 543 автовладельца в 11 округах региона. Врио губернатора отметил, что средства оставшимся водителям поступят в порядке очередности и что контроль за выплатами осуществляется еженедельно.

«Напомню, что выплаты производятся из внебюджетного фонда, средства в который перечисляет крупный социально ответственный бизнес»,— добавил господин Шуваев.

Две недели назад «Ъ-Черноземье» сообщал о возобновлении выплат за поврежденные ВСУ автомобили в Белгородской области. Ранее выплаты за поврежденные автомобили белгородцам предоставляли из средств внебюджетного фонда, существовавшего за счет пожертвований. Когда он опустел, начисление компенсаций приостановили. Об этом стало известно в мае этого года.

В начале июня Александр Шуваев анонсировал возобновление меры поддержки до конца июня за счет помощи из федерального центра. Впоследствии «Ъ-Черноземье» сообщал, что речь идет о транше в 100 млн руб. В начале июля глава региона сказал, что «власти немножко не успевают», но продолжают работу над выплатами.

Егор Якимов