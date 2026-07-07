Глава Белгородчины сообщил о сдвиге сроков возобновления выплат за автомобили

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в интервью «Ъ», что выплаты владельцам поврежденных ВСУ автомобилей возобновятся позже заявленного срока. Ранее планировалось начать переводы компенсаций в конце июня, но власти «немножко не успевают». В мае региональное правительство приостановило выплаты из-за исчерпания внебюджетного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Компенсации возобновятся в связи с поступлением дополнительных средств — в конце июня регион должен был получить порядка 100 млн руб. из федерального бюджета. По словам белгородского врио губернатора, для соблюдения соответствия выплат страховым случаям и предотвращения завышений, коррупции и переплат создана рабочая группа, которая уже отрабатывает заявления.

О чем еще рассказал Александр Шуваев — в материале «Ъ».