Белгородские власти приостановили компенсации за поврежденные авто

Правительство Белгородской области приостановило компенсационные выплаты жителям, чьи автомобили были повреждены в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщило издание «Бел.ру» со ссылкой на ответ облправительства. В качестве причины приостановки компенсаций власти назвали «отсутствие денежных средств, предусмотренных для этой цели».

В облправительстве уточнили, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились. При этом вводить новые меры поддержки для белгородцев, чьи автомобили были повреждены ВСУ, региональные власти пока не планируют.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала СВО белгородцам выплатили почти 4 млрд руб. компенсации за 18 тыс. авто. Экс-губернатор Вячеслав Гладков, добровольно ушедший в отставку на следующий день, отмечал, что Белгородская область — единственная в России, где действует такая мера поддержки, как компенсация на восстановление транспорта по итогам экспертной оценки.

Егор Якимов