В Калининградской области отчима приговорили к пожизненному сроку за убийство пасынка

В Калининградской области суд вынес приговор супругам по делу о гибели ребенка и жестоком обращении с детьми. 44-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, его 31-летняя супруга получила шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Черняховске отчима приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка, мать получила шесть лет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Черняховске отчима приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка, мать получила шесть лет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд установил, что с 29 января по 1 февраля 2025 года, находясь в состоянии наркотического опьянения в своей квартире в Черняховске, избил малолетнего пасынка после того, как тот отказался выполнять физические упражнения. Мужчина нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу.

Полученные мальчиком травмы оказались смертельными. По данным следствия, супруги не стали обращаться за медицинской помощью, в результате чего ребенок вскоре умер от сочетанной травмы тела, кровоизлияния в мозг и травматического шока.

После смерти ребенка отчим попытался скрыть преступление. Он поместил тело пасынка в сумку, вывез его в болотистую местность в Черняховске и выбросил в воду. Затем мужчина убедил супругу заявить в полицию об исчезновении сына, а сам создавал видимость его поисков.

Кроме того, следствие установило, что в конце декабря 2024 года отчим сломал руку приемной дочери. За медицинской помощью супруги обратились только 12 января 2025 года. В больнице у девочки диагностировали перелом плечевой кости. При этом отчим и мать заставили школьницу скрыть обстоятельства травмы и рассказать, что она получила ее при падении с лестницы.

По данным следствия, с сентября 2023 года по февраль 2025 года супруги систематически применяли к детям физическое и психологическое насилие. Всего было доказано не менее восьми таких эпизодов.

Отчим признан виновным в убийстве малолетнего, причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, оставлении в опасности, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Обвиняемая получила шесть лет колонии общего режима. После освобождения ей в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей.

Матвей Николаев