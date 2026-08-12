Лидеру фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти не удалось оспорить снятие с выборов

Ленинградский областной суд 12 августа отказался удовлетворять иск депутата Заксобрания региона от КПРФ Ивана Апостолевского о недопуске его к выборам. В сентябре лидер парламентской фракции коммунистов намеревался баллотироваться на новый срок, но избирательная комиссия не допустила его до выборов из-за ареста по статье о демонстрации запрещенной символики. О решении суда «Ъ Северо-Запад» сообщил сам господин Апостолевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от КПРФ Иван Апостолевский не смог оспорить решение избиркома о снятии с выборов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Депутат от КПРФ Иван Апостолевский не смог оспорить решение избиркома о снятии с выборов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

КПРФ выдвинула депутата Ивана Апостолевского на выборы в Заксобрание Ленобласти и в Государственную думу. Суд в Петербурге 10 июля арестовал (https://www.kommersant.ru/doc/8812970) кандидата на 10 суток из-за старых публикаций в социальных сетях. В них упоминались гиперссылки на иностранные платформы, принадлежащие признанной экстремистской и запрещенной в России Meta. Суд счел такой контент демонстрацией запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

«Мы будем обжаловать все эти решения: по отказам в регистрации, параллельно обжалуется сам арест за ссылку. Будем и в Верховный Суд подавать, а также в Конституционный»,— рассказал «Ъ Северо-Запад» коммунист Апостолевский.

Парламентарий полагает, что избирком неправомерно снял его с выборов, а действующее законодательство не запрещает ему вести избирательную кампанию. В законе указано, что лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, не могут быть избраны в течение года.

Константин Леньков