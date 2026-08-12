В Новороссийске введен режим ЧС после атаки БПЛА

При ночной атаке БПЛА в Новороссийске повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Мэр рассказал, что также произошел порыв двух подающих водоводов. Из-за этого приостановлена подача воды в город. Для устранения последствий атаки БПЛА развернут штаб, координирующий работу оперативных служб. Проводят обследование территорий на наличие фрагментов дронов, а также подомовые обходы.

«Управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий. Задействуем все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления»,— добавил господин Кравченко.

Минувшей ночью приморские города Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Было уничтожено несколько сотен беспилотников. Погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок, 13 человек ранены. В Новороссийске и Геленджике жители пострадавших домов эвакуированы. В районе новороссийского порта обрушился наземный путепровод. СКР возбудил дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Черноморский террор».