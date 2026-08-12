Двух курьеров мошенников задержали в Петербурге по подозрению в обмане пенсионера

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, работавших курьерами у телефонных мошенников. Один из них, по данным полиции, причастен к обману 90-летнего доцента петербургского вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция Петербурга задержала курьеров аферистов, обманувших 90-летнего доцента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Полиция Петербурга задержала курьеров аферистов, обманувших 90-летнего доцента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Двух подозреваемых в возрасте 20 и 22 лет оперативники регионального главка МВД задержали 11 августа. По версии правоохранителей, молодые люди выполняли поручения мошенников, действовавших из-за границы.

Один из задержанных, как установили полицейские, причастен к преступлению, совершенному в марте 2025 года. Тогда злоумышленники по телефону убедили 90-летнего преподавателя принять меры для якобы обеспечения сохранности сбережений. В результате пенсионер передал курьеру банковскую карту, на которой находилось 500 тыс. рублей.

Полиция устанавливает другие возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также их предполагаемых сообщников.

Матвей Николаев