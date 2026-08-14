Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 15–16 августа
13 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых японский хоррор «Демонолог» и исторический детектив «Самурай и пленник». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Демонолог
- Режиссер: Дэйв Бойл
- В ролях: Моэка Хоси, Куруми Инагаки, Кэнто Каку, Таэ Кимура, Бокудзо Масана, Муцуо Есиока
- Жанр: ужасы / Япония / 104 мин.
- Слоган: «Выживи в отеле демона двух измерений»
- В прокате: с 13 августа
Кинокритик такой-то Михаил Трофименков»: «Начинается фильм без затей с крупного плана окровавленного топора, потом камеры панорамирует на кровавые щипцы. Зритель обречен жить в ожидании, когда же эти инструменты пойдут в ход, и тогда уже Бойл себе ни в чем не откажет: более неаппетитных ужасов, чем в "Демонологе", видеть не приходилось давно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ни в зуб душой».
Самурай и пленник
- Режиссер: Киеси Куросава
- В ролях: Масахиро Мотоки, Масаки Суда, Юрико Еситака, Мунэтака Аоки, Тасуку Эмото, Ямато Коти
- Жанр: исторический детектив / Япония / 147 мин.
- В прокате: с 13 августа
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос».
Во власти страха
- Режиссер: Джесси Джонсон
- В ролях: Лора Марано, Антонио Бандерас, Рамиро Алонсо, Райан Бертрош, Джесс Лиодин, Диего Льинас
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США, Испания / 96 мин.
- В прокате: с 13 августа
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетке на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз».
Последний рубеж
- Режиссер: Род Лури
- В ролях: Скотт Иствуд, Колин Хэнкс, Онжаню Эллис, Генри Хьюз, Тейлор Джон Смит, Кваме Паттерсон
- Жанр: боевик, драма, военный, история / США / 103 мин.
- В прокате: с 13 августа
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Во время Арденнской операции раненый американский офицер Джон Касл оказывается в тылу врага. Оставшийся единственным выжившим в отряде, он пытается пробиться к своим, имея при себе лишь военный радиопередатчик. Теперь Каслу надо будет попытаться выжить, но это будет весьма непросто».
Материя времени
- Режиссер: Майкл О’Хэллоран
- В ролях: Эшли Лоллбэк, Хью Паркер, Пачаро Мзембе, Харун Джафарей-Холл, Хортон Роб, Шон Кинг
- Жанр: фантастика, триллер, криминал / Австралия / 89 мин.
- В прокате: с 13 августа
Кинопрокатчик «Ten Letters»: «Группа ученых, разрабатывающих двигатель для космических путешествий, теряет финансирование после очередного неудачного эксперимента. Опальная команда уходит в подполье и связывается с криминалом, чтобы завершить работу над изобретением и спасти мир».
Последний богатырь. Колобок
- Режиссер: Антон Маслов
- В ролях: Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев
- Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 109 мин.
- Слоган: «Главный замес года»
- В прокате: с 6 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Он (фильм) честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+. Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде "крадущийся хлеб, затаившийся батон"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».
Лабиринт чудовищ
- Режиссер: Бартош Ковальски
- В ролях: Мацей Даменцкий, Здислав Вардейн, Владимир Пресс, Анна Нехребецка, Анн Коженевская, Себастьян Станкевич
- Жанр: ужасы / Польша / 112 мин.
- Слоган: «У этого места есть своя тайна»
- В прокате: с 6 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Болотная гамма, в которой снят "Лабиринт", усугубляет депрессию, в которую психологическая, даже психопатологическая, драма старости, предательства и ожидания смерти погружает. То есть это фильм обыденных ужасов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старости-мордасти».
Большая арка
- Режиссер: Стефан Демустье
- В ролях: Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан, Сванн Арло, Мишель Фо, Миша Леско
- Жанр: драма, биография, история / Франция, Дания / 104 мин.
- В прокате: с 8 августа
Кинопрокатчик «CoolConnections»: «1983 год. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс, которая должна быть выстроена на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Йохан Отто фон Спреккельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект. Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры».
Смешарики сквозь вселенные
- Режиссеры: Андрей Мармонтов, Илья Максимов
- В ролях: Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Дмитрий Калихов
- Жанр: фантастика, комедия, приключения / Россия / 106 мин.
- Слоган: «Дети здесь не просто так»
- В прокате: с 6 августа
Кинопрокатчик «Вольга»: «Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра».
Катастрофа. Удар из космоса
- Режиссер: Лукаш Рог
- В ролях: Андреа Тивадар, Джорд Ноттер, Джек Макэвой, Якуб Орманец, Малгожата Галина Клара, Элайджа Роуэн
- Жанр: фантастика, боевик, триллер / Польша / 108 мин.
- В прокате: с 6 августа
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Джемма служит в международном спецподразделении и сталкивается с тревожными видениями, предвещающими гибель человечества. Постепенно ее предчувствия начинают связываться с реальными событиями, которые выводят ее на след опасной угрозы. Пытаясь разобраться в происходящем, Джемма оказывается перед выбором, от которого может зависеть не только ее судьба, но и будущее всего мира».