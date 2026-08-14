Прокатная десятка

Кинокритик такой-то Михаил Трофименков»: «Начинается фильм без затей с крупного плана окровавленного топора, потом камеры панорамирует на кровавые щипцы. Зритель обречен жить в ожидании, когда же эти инструменты пойдут в ход, и тогда уже Бойл себе ни в чем не откажет: более неаппетитных ужасов, чем в "Демонологе", видеть не приходилось давно».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ни в зуб душой».