«Птицефабрика Роскар» купила активы холдинга CBS с офисом в Воронеже за 158 млн

АО «Птицефабрика Роскар», один из крупнейших производителей яиц в РФ, выкупило имущество двух структур обанкротившегося агрохолдинга CBS Commodities Ильи Чурина с головным юрлицом в Воронеже — ООО «Колодезянский элеватор» и ООО «Сибиэс Волосово». Речь идет в том числе о покупке Волосовского комбикормового завода в Ленинградской области. Сумма сделки составила 157,9 млн руб. Информация об этом появилась на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Имущество было продано единым лотом. В его состав входят производственный корпус Волосовского комбикормового завода в Ленинградской области, специализирующегося на выпуске кормов и растительного масла, площадью 4,3 тыс. кв. м, земельный участок для растениеводства площадью 2,95 га, газопровод, а также различные здания предприятия: овощехранилище, склад жира, котельная и административный корпус. Кроме того, на торгах продали спецтехнику и оборудование завода.

На птицефабрике «Роскар» не ответили на запрос «Ъ», а связаться с господином Чуриным не удалось.

АО «Птицефабрика “Роскар”» создано на базе советского предприятия, основанного в начале 1970-х годов в Ленинградской области. По данным Росптицесоюза, компания занимает третье место в рейтинге российских производителей яиц. По итогу 2025 года она выпустила 1,43 млрд яиц, что на 2% больше год к году. По собственным данным, единовременно на предприятии находится более 6,1 млн кур-несушек и более 550 тыс. цыплят-бройлеров. Собственником бизнеса считается Валерий Горячев. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в Выборгском районе Ленинградской области в 1994 году. Основной вид деятельности — производство яиц сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 7,9 млн руб. Президентом является Валерий Горячев, а актуальные учредители не раскрываются. В 2025 году выручка птицефабрики составила 14 млрд руб., снизившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль упала на 25% — до 2,9 млрд руб. Гендиректор — Роман Смирнов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», основное юрлицо ГК CBS обанкротилось в конце прошлого года из-за долга в 157 млн руб. перед Сбербанком. Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб. Несостоятельными также признаны сам «Элеватор Коммодити Колодезное» и еще одна структура холдинга — ООО «Сибиэс апстрим».

Подробнее о покупке активов холдинга в Ленинградской области — в материале «Ъ».

Егор Якимов