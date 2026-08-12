Для кур нашли кормовую базу

Птицефабрика «Роскар», один из крупнейших производителей яиц в России, выкупила за 158 млн руб. на торгах имущество «Колодезянского элеватора» и «Сибиэс Волосово», включая Волосовский комбикормовый завод. Активы входят в банкротившийся агрохолдинг CBS Commodities Ильи Чурина. Контроль над собственной кормовой базой позволяет птицеводам лучше контролировать себестоимость конечной продукции, что важно в условиях низкой рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Птицефабрика «Роскар» на торгах выкупила имущество «Колодезянского элеватора» и «Сибиэс Волосово» в Ленинградской области. Информация об этом была размещена 11 августа 2026 года на портале «Федресурс». Оба актива входили в банкротящийся с сентября 2025 года агрохолдинг CBS Commodities Ильи Чурина. Стоимость сделки составила 157,9 млн руб. В ее контур в том числе вошли: Волосовский комбикормовый завод, специализирующийся на выпуске кормов и растительного масла, склады, элеваторы, а также участок земли площадью 2,95 га, предназначенный для растениеводства.

На птицефабрике «Роскар» на запрос “Ъ” оперативно не ответили, а с господином Чуриным связаться не удалось.

АО «Птицефабрика “Роскар”» создано на базе советского предприятия, основанного в начале 1970-х годов в Ленинградской области. По данным Росптицесоюза, компания занимает третье место в рейтинге российских производителей яиц. По итогу 2025 года она выпустила 1,43 млрд яиц, что на 2% больше год к году. По собственным данным, единовременно на предприятии находится более 6,1 млн кур-несушек и более 550 тыс. цыплят-бройлеров. Собственником бизнеса считается Валерий Горячев. Из раскрытия 2015 года следует, что ему принадлежало 99,99% акций. Согласно СПАРК, по итогу 2025 года выручка АО «Птицефабрика “Роскар”» снизилась на 2,06%, до 14,12 млрд руб., чистая прибыль упала на 25,24%, до 2,88 млрд руб.

На фоне снижения рентабельности в птицеводстве компании проводят вертикальную интеграцию. Подобной стратегии сегодня придерживаются почти все игроки в отрасли, говорит представитель АО «Птицефабрика “Челябинская”» Сергей Гладыщук. Собственная кормовая база помогает стабилизировать себестоимость конечной продукции, поясняет эксперт.

Корма — крупнейшая статья себестоимости в птицеводстве, говорит основатель животноводческой фермы «Романовы просторы» Наталья Суханова. По оценке операционного директора ПТК «Колос» Павла Жолобова, на яичной фабрике корма составляют около 40% себестоимости яйца, на бройлерной — до 70%.

Даже снижение себестоимости кормов на 10% дает экономию от 3 до 7 процентных пунктов в общих затратах.

По оценке президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, средняя рентабельность в яичном птицеводстве составляет 3–7% в зависимости от региона. Рентабельность у предприятия в 5% считается уже хорошей. Причем у этого показателя очень сильно выраженная сезонность. У игроков, имеющих собственные мощности по глубокой переработке яйца, как у птицефабрики «Роскар», она может доходить до 10%. Это позволяет подобным компаниям реинвестировать доходы в расширение производства, констатирует эксперт.

По словам Сергея Гладыщука, для производителей яиц также очень важно жестко контролировать качество своих кормовых смесей и вовремя менять рецептуру для поддержания продуктивности предприятий. К тому же излишки кормов всегда можно продавать другим компаниям, добавляет господин Гладыщук.

Госпожа Суханова ожидает, что точечные сделки в отрасли продолжатся в рамках консолидации рынка крупными игроками. Павел Жолобов говорит, что рынок яиц и птицы сейчас находится в сложном состоянии и средства компаний ограниченны. Крупные игроки, скорее всего, продолжат подбирать мелкие закрывающиеся фабрики, добавляет он. Отрасль яйцеводства не консолидирована и состоит из большого количества малых компаний. В следующие три-пять лет на рынке ожидается существенное укрупнение предприятия в этом разделе птицеводства (см. “Ъ” от 6 июля).

Владимир Комаров, Дарья Андрианова