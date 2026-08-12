Jeland впервые опередил родственный Jaecoo по продажам в Петербурге
Бренд Jeland, автомобили которого собирают в петербургских Шушарах, в июле впервые обошел родственный Jaecoo по числу регистраций в городе. По данным «Автостат-Инфо», за месяц в Санкт-Петербурге зарегистрировали 113 автомобилей Jeland против 78 машин Jaecoo, пишет «Деловой Петербург».
Jeland обошел Jaecoo по числу регистраций в Петербурге в июле
Фото: Пресс-служба «АГР Холдинг»
Для Jeland июль стал третьим месяцем присутствия на российском рынке. Всего за январь–июль в Санкт-Петербурге зарегистрировали 176 автомобилей этой марки.
Рост регистраций в июле зафиксировали и другие бренды. LADA показала лучший месячный результат с начала года — 772 автомобиля. Geely второй месяц подряд обновила максимум: в июле зарегистрировали 506 машин против 486 в июне.
Jetour впервые в 2026 году превысил отметку в 200 регистраций за месяц — до 213 автомобилей. Evolute почти повторил июньский максимум, зарегистрировав 132 машины против 139 месяцем ранее.
Лучший результат в году показала Mazda — 110 автомобилей, из которых 104 пришлись на кроссовер CX-5. Nissan зарегистрировал 55 машин — такого показателя не было около четырех лет. Июльский результат марки оказался почти сопоставим со всем объемом регистраций за 2025 год — 57 автомобилей.
Заметный скачок продемонстрировал BAIC: после 10 регистраций за первые шесть месяцев года в июле показатель вырос до 28 машин. Основной вклад обеспечила корпоративная закупка 20 седанов U5 Plus, предположительно предназначенных для использования в такси.