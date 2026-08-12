Сына бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по подозрению в убийстве

Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын бывшего вице-губернатора Петербурга стал фигурантом дела об убийстве

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сын бывшего вице-губернатора Петербурга стал фигурантом дела об убийстве

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным телеканала, вечером 10 августа 54-летний Александр Куманцев находился в квартире господина Хотина на улице Говорова. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом.

Александр Куманцев смог самостоятельно выйти в подъезд. Оттуда его госпитализировали, однако спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске. В квартире Александра Хотина следователи обнаружили в санузле нож со следами крови. Мужчину доставили в столичный СКР, возбуждено уголовное дело об убийстве.

33-летний Александр Хотин является сыном бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, ранее носившего фамилию Слюняев. По информации РЕН ТВ, отец и сын не поддерживают отношения.

Ранее господин Хотин уже привлекал внимание правоохранительных органов. В 2011 году он стал участником драки возле бара в Костроме, однако дело было прекращено судом в связи с малозначительностью. В 2022 году мужчину судили по делу о мошенничестве.

Матвей Николаев