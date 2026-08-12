Мэр Екатеринбурга извинился за отключение горячей воды

В Екатеринбурге снова сдвинули срок возобновления подачи горячей воды, которой в городе нет с прошлой недели. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов извинился перед жителями и попросил «отнестись к ситуации с пониманием».

Господин Орлов рассказал, что в Волчихинском водохранилище, которое снабжает Екатеринбург, очень грязная вода. Ее мутность доходила до 220 единиц при обычном показателе не выше 110. Из-за этого станция была вынуждена увеличить расход реагентов. Однако они вступили в реакцию с загрязненной водой и образовали кальцинированный налет на фильтрах, который сложно удалить. В итоге на станции загрязнились восемь из 20 фильтров.

Мэр уточнил, что сначала вода должна дойти до ресурсоснабжающих организаций, и ее начнут подавать сегодня. Параллельно должны закончить опрессовку сетей перед отопительным сезоном. После этого вода поступит в жилые дома. «Еще раз приношу извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть жителям горячую и холодную воду. Думаю, в течение недели нам удастся исправить ситуацию»,— сказал Алексей Орлов (цитата по 66.ru).

В конце прошлой недели большая часть Екатеринбурга осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за поломки фильтров на станции водоподготовки. Во многих магазинах закончились запасы питьевой воды, власти организовали ее бесплатную раздачу в нескольких точках города. Подачу холодной воды восстановили накануне. Горячую воду планировали дать 14 августа.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Екатеринбург осушили дожди».