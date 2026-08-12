На Большом Обуховском мосту ограничат движение из-за ремонта с 15 августа

С 15 по 27 августа на 57-м км КАД, на Большом Обуховском мосту через Неву, будут вводить ограничения движения. На внешнем и внутреннем кольцах поочередно станут перекрывать по две полосы, сообщили 12 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На КАД в Петербурге начнут устранять колейность на Большом Обуховском мосту

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ На КАД в Петербурге начнут устранять колейность на Большом Обуховском мосту

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

На оставшихся полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Ограничения связаны с работами по устранению колейности на проезжей части.

Работы будет выполнять АО «Буер». Они будут проходить круглосуточно. Сроки проведения ремонта могут скорректировать в зависимости от погодных условий.

Матвей Николаев