На Большом Обуховском мосту ограничат движение из-за ремонта с 15 августа
С 15 по 27 августа на 57-м км КАД, на Большом Обуховском мосту через Неву, будут вводить ограничения движения. На внешнем и внутреннем кольцах поочередно станут перекрывать по две полосы, сообщили 12 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .
На КАД в Петербурге начнут устранять колейность на Большом Обуховском мосту
Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ
На оставшихся полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Ограничения связаны с работами по устранению колейности на проезжей части.
Работы будет выполнять АО «Буер». Они будут проходить круглосуточно. Сроки проведения ремонта могут скорректировать в зависимости от погодных условий.