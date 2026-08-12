В Санкт-Петербурге задержан экс-преподаватель Европейского университета Игорь Зайцев

В Санкт-Петербурге задержан бывший преподаватель Центра практической философии «Стасис» Европейского университета (ЕУ СПб) Игорь Зайцев. Предварительно, ему инкриминируют финансирование экстремистской деятельности. Утром в его квартире прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцента Европейского университета в Петербурге Игоря Зайцева задержали

Фото: Сайт Европейского университета в Санкт-Петербурге Доцента Европейского университета в Петербурге Игоря Зайцева задержали

Фото: Сайт Европейского университета в Санкт-Петербурге

Экс-преподаватель вуза, по версии следствия, в 2021–2022 годах несколько раз переводил деньги проектам скончавшегося оппозиционера Алексея Навального, которые были признаны в России экстремистскими и запрещены.

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в ЕУ СПб, Игорь Зайцев не работает в Европейском университете: он привлекался в качестве внешнего совместителя в период с 2024 года по июнь 2026 года. Однако трудовые отношения с ним были завершены 30 июня. Основным местом работы господина Зайцева, по сведениям университета, является Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского.

58-летний Игорь Зайцев — кандидат философских наук. Окончил философский факультет СПбГУ, там же — аспирантуру. Сфера научных интересов — история философии (от античности до новейшего времени), феноменология, философия религии и философская теология. Состоит сопредседателем секции «Философская теология» в Международной православной богословской ассоциации (IOTA — International Orthodox Theological Association).

Андрей Кучеров