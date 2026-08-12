Человек погиб при пожаре в нежилом здании на юго-западе Петербурга

В Санкт-Петербурге произошел пожар в нежилом здании на дороге на Турухтанные острова. В результате погиб человек, сообщили 12 августа в ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в промышленной зоне Петербурга унес жизнь человека

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пожар в промышленной зоне Петербурга унес жизнь человека

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сигнал о возгорании в одноэтажном здании размером 35 метров поступил в 05:12. Площадь пожара составила 8 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать уже к 05:25.

К тушению привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Здание расположено в промышленной зоне на юго-западе города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев