На Крестовском острове ребенок получил удар током в реке, возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после инцидента на Крестовском острове, в результате которого ребенок получил удар током в реке. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

По версии следствия, два дня назад сотрудник яхт-клуба на Южной дороге не обеспечил безопасную передачу электроэнергии лодкам, пришвартованным у левого берега Малой Невки.

В результате допущенных нарушений ребенок, оказавшийся в воде, получил поражение электрическим током. Мальчика госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Петроградского района.

Матвей Николаев