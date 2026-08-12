Начальник полиции Красноярска возглавил УМВД Еврейской автономной области

Полковник Геннадий Березин, возглавлявший с марта 2017 года полицию Красноярска, назначен начальником УМВД по Еврейской автономной области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Сегодня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил Геннадия Березина личному составу УМВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Березин

Фото: Красноярск.24.мвд.рф Геннадий Березин

Фото: Красноярск.24.мвд.рф

В прошлом году в Красноярском крае сменился начальник регионального главка полиции. Генерал-лейтенант Александр Речицкий, занимавший эту должность почти десять лет, возглавил ГУ МВД по Ростовской области. Освободившееся кресло занял Александр Соловьев.

Илья Николаев