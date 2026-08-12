В Краснодарском крае открыли горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре Новороссийска контролируют соблюдение прав граждан после удара беспилотников. «Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям Анапы, Геленджика и Темрюкского района»,— указано в сообщении. Номер горячей линии — 8 (918) 140-11-32.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, удар пришелся по гражданским объектам в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Погибли два человека, включая ребенка, еще 12 человек пострадали.