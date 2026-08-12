В Анапе и Геленджике при атаке БПЛА были повреждены жилые дома

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом. Пострадали два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Геленджике из-за атаки беспилотников повреждены три частных домовладения. Также пострадали два человека, их госпитализировали.

По данным губернатора, в течение ночи над территорией Краснодарского края отразили атаку нескольких сотен беспилотников. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Обломки дронов упали на 21 дом и четыре предприятия в городе. Также обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. В поселке Волна при атаке БПЛА погиб мужчина.