Власти Коми намерены ликвидировать 38% свалок в регионе

В Республике Коми к 2029 году планируют ликвидировать 73 несанкционированные свалки — около 38% от их общего количества в регионе. Реализация этих планов будет зависеть от бюджетного финансирования и объема экологических платежей, поступающих в республиканский и местные бюджеты, сообщил министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Полшведкин, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми планируют ликвидировать 73 несанкционированные свалки к 2029 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Коми планируют ликвидировать 73 несанкционированные свалки к 2029 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам министра, план природоохранных мероприятий на 2026–2028 годы включает 125 мероприятий. Значительная их часть связана с ликвидацией свалок. Всего в Коми насчитывается 190 таких объектов.

«Ликвидация проводится, исходя из имеющихся средств в бюджете, приоритетности сложившихся экологических проблем. Реализация плана будет зависеть и от объема "экологических" платежей, поступивших в бюджет республики и местные бюджеты»,— отметил господин Полшведкин.

Еще 16 мероприятий предусматривают обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов. Шесть проектов связаны с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр. Кроме того, план включает работы по озеленению, охране лесов, лесоразведению и мониторингу окружающей среды.

В государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в Коми включены восемь объектов. Речь идет о промышленных и коммунальных свалках, которые были обследованы Росприроднадзором в 2022–2025 годах. Работа по включению новых объектов в реестр будет продолжена.

По словам Романа Полшведкина, наличие объекта в федеральном реестре позволит региону претендовать на федеральное финансирование его ликвидации.

В рамках дальнейшей работы планируется подготовить проектно-сметную документацию для ликвидации восьми объектов. В их число входят свалка производственных отходов в Воркуте, свалки в поселке Нижний Одес Сосногорского района, селах Летка и Объячево Прилузского района, а также свалка промышленных отходов в микрорайоне Лесозавод Сыктывкара.

Матвей Николаев