Прохладная погода с дождями сохранится в Петербурге 12 августа

В Санкт-Петербурге 12 августа ожидается прохладная погода с кратковременными дождями. В городе будет облачно с прояснениями, местами возможны осадки, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 12 августа ожидаются кратковременные дожди и до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге 12 августа ожидаются кратковременные дожди и до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Температура воздуха утром составила около +13 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днем местами возможны сильные порывы. Атмосферное давление будет повышаться.

Солнце в Санкт-Петербурге 12 августа взошло в 05:04, а зайдет в 21:01. Продолжительность светового дня составит 15 часов 57 минут.

В ночь на 13 августа температура опустится до +10…+12 градусов, местами — до +7. Днем ожидается +17…+19 градусов, существенных осадков не прогнозируется.

В пятницу, 14 августа, станет немного теплее. Ночью будет +10…+12 градусов, днем температура поднимется до +19…+21 градуса. Существенных осадков также не ожидается.

Матвей Николаев