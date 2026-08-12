Semifreddo Group посмотрит на Дворцовую площадь

Известная московская группа компаний Semifreddo Group намерена в начале сентября открыть премиальный ресторан Osteria Italiana в самом центре Петербурга. Первый ресторан сети займет помещение в бизнес-центре, принадлежащем ГК «ЛСР», в самом начале Невского проспекта. Это подтвердил «Ъ Северо-Запад» основатель Semifreddo Group Игорь Витошинский. Изначально, по сообщениям СМИ в начале 2025 года, два этажа в реконструированном ЛСР историческом здании, должен был занять столичный ресторатор Александр Оганезов. В итоге сигарный клуб под управлением господина Оганезова расположится на втором этаже. Эксперты оценивают стоимость аренды в данной локации в 8,5–15 тыс. рублей за квадратный метр в месяц и полагают, что ресторан с московскими ценами найдет свою аудиторию в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом полугодии 2026 года ставки аренды на основной части Невского проспекта находились в диапазоне 8,5 – 15 тыс. руб. за кв. м в месяц

Фото: Safa / Wikimedia Commons В первом полугодии 2026 года ставки аренды на основной части Невского проспекта находились в диапазоне 8,5 – 15 тыс. руб. за кв. м в месяц

Фото: Safa / Wikimedia Commons

Информацию о готовящемся запуске итальянского ресторана подтвердил основатель и владелец Semifreddo Group Игорь Витошинский. Изначально ресторатор Александр Оганезов планировал занять в здании два этажа. На первом этаже должен был разместиться ресторан авторской кухни, совмещенный с пекарней и кулинарией Remy Kitchen Bakery (по аналогии с заведением в московском проекте, расположенном в локации «Зиларт» «Группы ЛСР».— «Ъ Северо-Запад»). В помещении площадью около 800 кв. м уже был сделан ремонт, уточнил господин Витошинский, что усложнило реализацию проекта Osteria Italiana, так как ресторан примерно на сто посадочных мест относится к высокой ценовой категории и требует другого подхода к пространству кухни, дизайну зала и т. д. «Мы ориентируемся на средний чек в размере 7 тыс. рублей без алкоголя,— говорит владелец Semifreddo Group.— Запускать этот проект нам помогает бренд-шеф Тони Ло Коко, имеющий звезду "Мишлен"».

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, если новое заведение господина Витошинского ориентируется на уровень Il Lago dei Cigni (люксовый ресторан на Крестовском острове в Петербурге), возникает вопрос, достаточно ли такой респектабельной публики в Петербурге для двух подобных заведений. «Все-таки платежеспобность жителей Северной столицы отличается от Москвы. Там аудитории, которая может позволить себе сходить в ресторан за 7–8 тыс. рублей с человека, больше»,— отмечает ресторанный эксперт. Кроме этого, господин Гарбар предполагает, что невозможность остановиться и припарковать автомобиль на Невском, 1, может быть не очень удобна для посетителей ресторана.

По словам господина Витошинского, у него есть план по открытию еще одного заведения в историческом особняке Петербурга, но рассказать о нем он пока не может, так как не завершен переговорный процесс. Что касается планов господина Оганезова, то, по словам игроков рынка, он не отказывается от идеи открыть на втором этаже «Невского 1» сигарный клуб. У ресторана и клуба будут отдельные входы из-за законодательных ограничений.

Историческое здание на Невском проспекте, 1, было построено в конце XVIII века под гостиницу. «Группа ЛСР» приобрела здание в 2006 году и реконструировала его под бизнес-центр площадью 11,2 тыс. кв. м. Semifreddo является флагманским рестораном Semifreddo Group в Москве. Кроме него, в состав группы входят рестораны Bottega Siciliana, Focacceria, сеть кафе-пиццерий «Академия» и другие ресторанные проекты в Москве. В 2011 году ресторан Semifreddo вошел в 100 лучших ресторанов мира по версии San Pellegrino. Среди проектов Александра Оганезова в Москве — Remy Kitchen Bakery (расположен в ЖК «Зиларт» девелопера ЛСР), Glenuill, Cutfish, Bread & Meat, Mi Piace, «Чайхона №1 Тимура Ланского», Brera, «Театро» и другие.

По данным NF Group, в первом полугодии 2026 года ставки аренды на основной части Невского проспекта находились в диапазоне 8,5–15 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. По сравнению со второй половиной 2025 года этот диапазон не изменился. «Невский проспект по-прежнему остается одной из наиболее востребованных торговых улиц Санкт-Петербурга, и снижения арендных ставок здесь мы не наблюдаем»,— констатирует Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге. По ее мнению, само здание на Невском, 1, уникально как по своим характеристикам, так и по расположению. Это одна из наиболее знаковых локаций города с исключительными видовыми характеристиками, в том числе на Дворцовую площадь. «Для ресторанного проекта такого уровня это, безусловно, сильное преимущество, поэтому перспективы заведения в данной локации мы оцениваем положительно»,— сказала госпожа Лапченко.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь, тем не менее, обращает внимание на текущую непростую конъюнктуру рынка: растет конкуренция, меняется поведение потребителей, покупательная способность снижается, а туристический поток, формирующий дополнительный спрос, в Петербурге не увеличивается. «В то же время для профессиональных рестораторов такая ситуация становится скорее вызовом. Кроме того, заведения класса de luxe имеют свою специфику: их аудитория менее чувствительна к изменениям массового потребительского спроса»,— рассуждает эксперт и добавляет, что в Санкт-Петербурге сформировалась своя аутентичная ресторанная культура, которая отличается от московской.

Проекты наподобие задуманного Александром Оганезовым сигарного клуба, как правило, имеют камерный и бутиковый характер, продолжает господин Чернусь. «Их экономическая эффективность во многом зависит не только от качества интерьера и удачного расположения, но и от того, насколько точно выстроена работа с целевой аудиторией»,— говорит он.

Андрей Ершов, Александра Тен