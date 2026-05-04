Российским керлингистам не выдали визы для участия в юниорском ЧМ в Канаде

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что российские спортсмены пропустят юниорский чемпионат мира среди смешанных пар из-за невыдачи виз. Турнир пройдет в Канаде с 5 по 10 мая.

«Мы сталкиваемся не с бюрократической задержкой, а с сознательным политическим актом, направленным против российской молодежи со стороны принимающей страны. Использование миграционных процедур как инструмента дипломатического давления недопустимо в цивилизованном мире»,— приводит агентство слова господина Свищева. Также глава федерации сообщил ТАСС, что направил во Всемирную федерацию керлинга (WCF) «письмо с просьбой разобраться в ситуации и принять меры».

В январе совет WCF разрешил россиянам участвовать в международных юниорских соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета о допуске российских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

