Российские юниоры допущены к турнирам по керлингу с флагом и гимном

Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) допустил российских спортсменов к участию в международных юниорских соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отмечается, что российские керлингисты смогут выступить на юниорском чемпионате мира среди смешанных пар. Турнир пройдет с 5 по 10 мая в канадском Эдмонтоне.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой. Ранее к юношеским соревнованиям были допущены волейболисты, всадники и фехтовальщики из этих стран.

В марте 2022 года World Curling отстранила российских и белорусских атлетов от участия в турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на территории Украины.

Таисия Орлова