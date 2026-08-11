Бывшим адвокатам блогера Митрошиной запросили до шести лет колонии

Гособвинение потребовало приговорить к пяти с половиной и шести годам лишения свободы бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной (известна как Матерь Бложья) — Алису Волхову и Ольгу Гольцеву. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Прения прошли в Савеловском районном суде Москвы. Как установило следствие, Алиса Волхова в 2024 году убедила блогера передать деньги ей и Гольцевой. В то время Матерь Бложью обвиняли в легализации преступно нажитых доходов. В итоге Александра Митрошина перевела юристам 41 млн руб., которые фигурантки растратили. Когда блогер попросила вернуть средства, ей заявили, что их потратили на урегулирование ее уголовного дела. Кроме того, адвокаты за деньги обещали вычеркнуть блогера из «черных списков» администрации президента. На деле таких списков не существовало.

По данным «РЕН ТВ», против назначения реального срока экс-адвокатам выступили сама Александра Митрошина и ее защита. Блогер понадеялась на смягчение наказания, так как не хочет, чтобы матери находились в СИЗО. Волхова и Гольцева признали вину.

18 июня Тверской райсуд приговорил Александру Митрошину к трем годам условно. Ее признали виновной в отмывании 115 млн руб., оштрафовали на 900 тыс. и конфисковали имущество на сумму легализованных средств. Деньги, как утверждало следствие, блогер легализовала через покупку двух квартир в Москве в 2020 и 2021 годах.

Подробнее — в материале «Ъ» «С вещами на выход».

Никита Черненко