Блогера оставили без денег

Чертановский суд столицы не стал рассматривать уголовное дело в отношении адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Им инкриминируется хищение 41 млн руб. у известного блогера Александры Митрошиной (Матерь Бложья). Последнюю обвиняют в легализации незаконных доходов, а адвокат и юрист, по версии следствия, выманили у нее деньги, пообещав прекращение уголовного преследования. Процесс по их делу состоится, но в Савеловском суде: как выяснилось, афера была совершена на подведомственной ему территории.

На днях в Чертановском суде столицы состоялось третье по счету заседание по уголовному делу в отношении петербургского адвоката Алисы Волховой и челябинского юриста Ольги Гольцевой. Оно же оказалось и последним, при этом слушания по существу так и не начались. Судья Наталья Шабашева, изучив обвинительное заключение, приняла решение перенаправить материалы дела в Савеловский райсуд столицы. Основанием для этого стало неверное определение территориальной подсудности. По данным “Ъ”, отделение Т-Банка, в котором подсудимые получили денежные переводы от потерпевшей, находится на территории, подведомственной Савеловскому суду. Соответственно, там преступление считается законченным.

Уголовное дело в отношении Алисы Волховой и челябинского юриста Ольги Гольцевой по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), как рассказывал “Ъ”, было возбуждено следственным управлением СКР по Южному административному округу Москвы в октябре 2025 года по заявлению блогера Александры Митрошиной (известна как Матерь Бложья).

Ни Волхова, ни Гольцева не стали спорить со следствием и сразу же признали свою вину «в полном объеме».

Видимо, этим объясняется тот факт, что следствие не стало ходатайствовать об избрании обвиняемым самой строгой меры пресечения, и Чертановский суд отправил женщин не в СИЗО, а под домашний арест.

История, о которой идет речь в деле юристов, началась в 2023 году. Тогда адвокат Алиса Волхова защищала блогера Митрошину, которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Речь, в частности, шла о недоимке в размере 127 млн руб. Тогда, не исключено, что при помощи адвоката Волховой, ситуацию удалось благополучно разрешить — долг перед ФНС был погашен, а дело в отношении блогера прекращено.

Как считают в СКР, тогда же Алиса Волхова и получила информацию, что ее подзащитная располагает весьма значительными денежными средствами на банковских счетах. Воспользоваться этими сведениями защитник решила в начале 2024 года, когда у Матери Бложьей вновь заблокировали часть счетов — на этот раз уже в рамках нового уголовного дела по факту легализации преступно нажитых доходов в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения недвижимости.

В рамках нового дела оперативники МВД задержали Александру Митрошину в сочинском аэропорту 8 марта 2025 года, куда та прилетела из Дубая, где проживала с февраля 2022 года. Блогер такого приема на родине явно не ожидала, поскольку была уверена, что после погашения налоговых недоимок претензий к ней у правоохранителей не осталось. Однако в ходе первого расследования всплыла история с покупкой на Большой Дмитровке квартиры площадью 110 кв. м. Ее Матерь Бложья приобрела за 200 млн руб., 60 млн руб. из которых, по версии следствия, имели незаконное происхождение, поскольку являлись частью неуплаченных налогов. Суд отправил фигурантку под домашний арест.

Как считает следствие, во время встреч с Александрой Митрошиной адвокат Волхова, сообщив ей «заведомо ложные сведения», убедила клиентку «обезопасить от налоговых органов» свои средства, передав их ей и юристу Гольцевой.

Часть из этих денег, по словам женщин, они собирались пустить на решение различных вопросов с должностными лицами ФНС, которая якобы продолжала проверку в отношении блогера. В итоге Александра Митрошина перевела Алисе Волховой и Ольге Гольцевой в общей сложности 41 млн руб., которыми те «распорядились по своему усмотрению». Когда госпоже Митрошиной понадобились эти деньги и она попросила их вернуть, ей было заявлено, что все они потрачены на урегулирование ее проблем.

Отметим, что уголовное дело в отношении самой Александры Митрошиной, которой за отмывание денежных средств грозит до семи лет, с ноября 2025 года рассматривается в Тверском суде Москвы.

Олег Рубникович