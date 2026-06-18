С вещами на выход

К трем годам лишения свободы условно приговорил Тверской райсуд Москвы блогера Александру Митрошину, более известную как «Матерь бложья». Она была признана виновной в отмывании преступных доходов на сумму более 115 млн руб. По версии следствия, уклонившись в 2020–2022 годах от уплаты налогов на 127 млн руб., фигурантка часть средств вложила в покупку элитного жилья. Адвокаты настаивали, что блогер купила недвижимость на доходы от законной предпринимательской деятельности, и просили подсудимую оправдать. Однако суд счел ее вину доказанной, но решил не отправлять подсудимую в колонию. Также у осужденной конфисковано имущество на сумму ущерба от совершенного преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александра Митрошина на оглашении приговора в Тверском районном суде (18 июня 2026 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Блогер Александра Митрошина на оглашении приговора в Тверском районном суде (18 июня 2026 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На оглашение приговора Александра Митрошина, находившаяся больше года под домашним арестом, приехала с вещами, которые были сложены в большую черную сумку. Поддержать ее приехали больше десятка друзей, а также супруг Тимур Кошкаров. Войдя в зал, судья Алексей Криворучко объявил, что приговор им постановлен «в полном объеме», однако огласил лишь вводную и резолютивные части судебного акта.

В этой связи ответ, почему судья счел возможным ограничиться условным наказанием в три года с таким же испытательным сроком и штрафом в 900 тыс. руб., остался за кадром.

Также судья постановил конфисковать у Александры Митрошиной имущество на сумму легализованных средств — 115 млн 249 тыс. 600 руб.

Стоит отметить, что практически на таком же наказании настаивала накануне в прениях сторон прокурор. Вот только речь шла о реальном сроке. Поэтому, когда стало понятно, что ареста не будет, подсудимая не выдержала и расплакалась, а затем долго стояла в зале, обнявшись с мужем.

На выходе из зала суда друзья встретили Александру Митрошину аплодисментами. Блогер, отвечая на вопрос “Ъ” о том, готовилась ли она к худшему, призналась, «что была готова ко всему», а потому собрала для СИЗО вещи.

По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года индивидуальный предприниматель Александра Митрошина, автор образовательных курсов, в частности, о том, как начать и вести блог в соцсетях, уклонилась от уплаты налогов на 127 млн руб. Для этого она использовала схему «дробления» бизнеса с помощью аффилированных и подконтрольных ей ИП и платила налоги по упрощенной системе налогообложения.

Часть незаконных доходов она отмыла, вложившись в 2020 году в покупку квартиры в строящемся доме на Краснопресненской набережной стоимостью 44 млн руб., а в 2021 году заключив еще один договор долевого участия на строительство квартиры за 60,2 млн руб. в доме на Большой Дмитровке.

Дело, возбужденное об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 198 УК РФ), по которому ей грозило от штрафа до трех лет колонии, было прекращено еще на стадии следствия. Александра Митрошина оплатила недоимку, а также штрафы и пени — всего более 217 млн руб. Чтобы сделать это, она в 2023 году продала за 55 млн руб. квартиру на Краснопресненской набережной, ключи от которой успела получить, а также расторгла в 2024 году договор долевого участия с застройщиком дома на Большой Дмитровке, после чего уплаченные ею 60,2 млн руб. вернулись ей на счет.

Эти операции на сумму 115,2 млн руб. следствие и посчитало легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Несмотря на то что следователи ходатайствовали об аресте фигурантки, Чертановский суд Москвы 10 марта 2025 года поместил блогера под домашний арест в квартире на Ленинградском проспекте.

В ходе процесса госпожа Митрошина не отрицала факта покупки квартир, но настаивала, что не имела умысла отмывать деньги. «О факте приобретения жилья я также рассказывала в соцсетях, где у меня больше 2 млн подписчиков. Я не только не скрывала, но и гордилась этим фактом»,— сказала подсудимая.

Ее адвокаты Михаил Мушаилов и Михаил Юсупов утверждали, что дело о «неуплате налогов», из которого выросло дело о легализации, было возбуждено 15 марта 2023 года незаконно, поскольку для этого требуется соответствующее решение налоговой инспекции, которое было вынесено лишь спустя две недели.

«Если бы не было неправомерного возбуждения того первого дела, то никакой легализации бы не было. Ведь я просто купила квартиры для себя, не вкладывая в это никакого умысла и даже не подозревая, что это может быть расценено как преступление. И выплатила налоговую недоимку сразу же, как только мне дали такую возможность»,— вторила им Александра Митрошина.

Защитники же утверждали, что говорить о легализации преступных доходов в случае с Митрошиной нельзя, так как она купила квартиры от законной деятельности.

При этом, находясь под домашним арестом, блогер выплатила за последние несколько лет налоги на сумму 667 млн руб.

Адвокаты просили подзащитную оправдать. Однако судья не согласился с их позицией, впрочем дав условный срок и постановив отменить домашний арест. Решение суда стало настоящим подарком для подсудимой, которой 27 июня предстоит отметить 32-летие.

Пока не ясно, оспорят ли стороны приговор в апелляции. По закону это может сделать в течение 15 дней как обвинение, так и защита. Сама Александра Митрошина затруднилась ответить “Ъ” на данный вопрос, сказав, что примет решение после изучения приговора и консультации с защитниками.

Между тем в ближайшее время ей предстоит дать показания, но уже как потерпевшей, в Савеловском суде на процессе по делу адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они выманили у блогера 41 млн руб., взяв деньги якобы на «сохранение», а затем заявили, что потратили их на урегулирование ее проблем. За мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обеим грозит до десяти лет колонии.

Мария Локотецкая