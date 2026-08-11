Пожар на 300 кв. м произошел на крыше ДК «Выборгский» в Петербурге

В Петербурге произошло возгорание кровли Дворца культуры «Выборгский». Пожару присвоен повышенный ранг №2, сообщили 11 августа в ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Около 16:10 на улице Комиссара Смирнова, 15 загорелась крыша пятиэтажного здания. Площадь ДК «Выборгский» составляет более 8 тыс. кв. м, площадь возгорания достигла 300 кв. м.

В 16:42 пожару повысили ранг до №2. На месте работают 49 спасателей и 14 единиц техники.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль установление причин пожара в здании на улице Комиссара Смирнова.

Матвей Николаев