Пожар на 300 кв. м произошел на крыше ДК «Выборгский» в Петербурге
В Петербурге произошло возгорание кровли Дворца культуры «Выборгский». Пожару присвоен повышенный ранг №2, сообщили 11 августа в ГУ МЧС по Петербургу.
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
Около 16:10 на улице Комиссара Смирнова, 15 загорелась крыша пятиэтажного здания. Площадь ДК «Выборгский» составляет более 8 тыс. кв. м, площадь возгорания достигла 300 кв. м.
В 16:42 пожару повысили ранг до №2. На месте работают 49 спасателей и 14 единиц техники.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль установление причин пожара в здании на улице Комиссара Смирнова.