В Санкт-Петербурге планируют построить линию скоростного трамвая, которая соединит Колпино со станцией метро «Шушары». Протяженность маршрута составит 12,5 км, а проект планировки территории уже получил одобрение городских властей. О развитии транспортной инфраструктуры Колпинского района губернатор Александр Беглов рассказал 11 августа во время посещения выставки достижений района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге одобрили проект линии скоростного трамвая от Колпино до Шушар

Фото: Пресс-служба Смольного В Петербурге одобрили проект линии скоростного трамвая от Колпино до Шушар

Фото: Пресс-служба Смольного

По словам главы города, развитие трамвайной сети остается одним из ключевых направлений транспортной политики Санкт-Петербурга. Новая линия должна улучшить транспортную доступность Колпинского района и связать его с другими территориями города.

«Мы не просто строим новые пути — мы формируем удобную, современную транспортную систему, которая сделает южные районы доступнее и комфортнее»,— отметил господин Беглов.

Губернатор также напомнил о запуске трамвайного сообщения от станции метро «Купчино» до поселка Шушары. По его словам, востребованность этого маршрута показала эффективность развития рельсового транспорта и стала основанием для применения аналогичного подхода в Колпинском районе.

Ожидается, что новая линия позволит улучшить сообщение Колпино с другими районами Петербурга и снизить зависимость жителей от личного автотранспорта.

Матвей Николаев