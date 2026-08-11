Воронежцев будут по-новому уведомлять об атаках беспилотников

С 11 августа во время объявления режима непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже сирены будут также автоматически включаться на территории всей городской агломерации, то есть — в Новоусманском, Семилукском, Рамонском, Хохольском и Каширском районах. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Такая мера продиктована объективными соображениями безопасности»,— заявили региональные власти.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелись два склада компании Wildberries. В настоящее время приостановлена работа четырех объектов компании в регионе. Также в результате налета беспилотников погиб 49-летний мужчина, находившийся на улице: он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Главное об ударе ВСУ под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов