В Калининграде таможенники пресекли ввоз 4,6 млн пачек сигарет на 703 млн рублей

В морском порту Калининграда таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 4,6 млн пачек сигарет. Стоимость обнаруженной партии превышает 703 млн рублей, сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В порту Калининграда из шести контейнеров изъяли 4,6 млн пачек сигарет

Фото: Пресс-службы Калининградской областной таможни В порту Калининграда из шести контейнеров изъяли 4,6 млн пачек сигарет

Фото: Пресс-службы Калининградской областной таможни

Груз прибыл из ОАЭ в шести морских контейнерах. Согласно сопроводительным документам, внутри находилась бумага в рулонах. Однако результаты сканирования вызвали у таможенников сомнения, после чего контейнеры досмотрели.

Вместо заявленного товара инспекторы обнаружили 9 180 коробок с сигаретами, произведенными в разных странах, в том числе в Азербайджане и ОАЭ. Кроме того, в контейнерах находились около 4 тыс. самоклеящихся листовок и более 13 тыс. полиэтиленовых пакетов с рекламой табачной продукции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Матвей Николаев