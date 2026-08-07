«Яблоко» просят снять

Партия «Родина» подала в Верховный суд РФ (ВС) иск с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. «Родинцы» нашли «массу юридических нарушений» в документах оппонентов — от незаконной, по их мнению, агитации в запрещенных соцсетях до якобы экстремистских высказываний. Попытка снять «Яблоко» с выборов последовала за волной критики, которой оно подверглось на уходящей неделе со стороны других оппозиционных партий. Иск будет рассмотрен 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Яблока» Николай Рыбаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель «Яблока» Николай Рыбаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы считаем, что они нацпредатели»,— объяснил “Ъ” мотивацию иска лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, если исключить эмоциональную составляющую, то основанием для отмены регистрации списка кандидатов «Яблока» юристы партии считают использование иностранного финансирования — в частности, при размещении рекламы: «Если посмотреть их агитацию в соцсетях, в том числе в запрещенных соцсетях на территории РФ, то это миллионы и миллионы различной рекламы».

Согласно выдержкам из иска, которые приводит ТАСС, в «Родине» полагают, что «отдельные материалы, содержащие поддержку политической позиции партии “Яблоко”, распространялись через аккаунты и информационные ресурсы лиц, имеющих статус иностранного агента». «Оценочная стоимость» таких постов, по данным «родинцев», составляла более 15 млн руб. Кроме того, «яблочники» продвигали свою агитацию через зарубежные информационные площадки — соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видеохостинг YouTube, и только за минувшие две недели в обход избирательного фонда якобы потратили более 55 млн руб., говорится в иске.

Также в «Родине» инкриминируют представителям «Яблока» высказывания экстремистского характера.

«Призыв к капитуляции, а так оно и есть — “остановим там (в зоне специальной военной операции.— “Ъ”) все сегодня”,— это призыв к тому, чтобы наши конституционные территории остались под врагом»,— объяснил “Ъ” Алексей Журавлев.

Наконец, партия ссылается на нарушение «Яблоком» авторских прав в агитации, резюмировал лидер партии.

Список кандидатов «Яблока» был зарегистрирован Центризбиркомом 29 июля. После этого оно стало подвергаться критике со стороны остальных оппозиционных партий. Например, 30 июля председатель «Новых людей» Алексей Нечаев обвинил лидера «яблочников» Николая Рыбакова во вранье и назвал иноагентом, хотя он таковым не является. Во время жеребьевки 5 августа «Яблоко» расположилось на второй строчке избирательного бюллетеня — сразу после «Единой России» (см. “Ъ” от 6 августа), после чего нападки резко усилились.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генеральную прокуратуру изучить деятельность «Яблока», которую сам он охарактеризовал как предательство интересов страны. По словам председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, «яблочники» не поддерживают политику укрепления российской государственности и не осуждают действия властей Украины. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приравнял их предложение о переговорах с Киевом к капитуляции 1918 года.

Сам Николай Рыбаков предпочел воздержаться от комментариев по существу до ознакомления с претензиями «Родины». «Ждем иск»,— пояснил он “Ъ”. Одновременно «Яблоко» пообещало подать к Алексею Журавлеву иск о защите деловой репутации, так как его слова содержат клеветнические высказывания, сообщили в пресс-службе партии.

«Они хотят снять нас с выборов, потому что мы за мир, а они хотят продолжать трагедию до бесконечности»,— отреагировал на критику в адрес «Яблока» господин Рыбаков в своем Telegram-канале. Заседание по иску состоится утром 10 августа, сообщила пресс-служба ВС.

Очевидных оснований для отмены регистраций списка кандидатов «Яблока» пока не возникало, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. С другой стороны, в силу политико-правовой целесообразности такое решение может быть принято, допускает он. При этом вряд ли основанием станет экстремизм, так как это повлечет за собой ликвидацию всей партии, рассуждает эксперт. По его мнению, снятие «Яблока» с выборов может породить труднопредсказуемые электоральные последствия.

Ситуация двусмысленная, согласен политолог Михаил Виноградов. Если список «Яблока» снимут, то его потенциальный избиратель, скорее всего, выборы проигнорирует, ведь приходить туда он особо и не собирался, хотя интерес к кампании в последние дни заметно вырос, отмечает эксперт. По его словам, более дальновидно для власти было бы предъявить низкие результаты «яблочников» как свидетельство слабости антивоенной позиции. И в случае снятия каждый получит свое, добавляет политолог Константин Калачев: «“Яблоко” — имидж партии, которая “не проиграла”, а власть — протестный электорат, которые останется дома».

Анастасия Корня, Григорий Лейба