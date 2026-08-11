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Автобус маршрута №101Э загорелся у развязки с КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №101Э. Возгорание произошло 11 августа на Приморском шоссе в районе поселка Лисий Нос, сообщили в Комитете по транспорту города, пишет 47news.

Автобус загорелся на Приморском шоссе в Петербурге

Автобус загорелся на Приморском шоссе в Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Автобус загорелся на Приморском шоссе в Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным ведомства, около 14:23 автобус загорелся у развязки с КАД. Водитель вывел пассажиров из салона, вызвал пожарных и воспользовался огнетушителем.

Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Автобус маршрута №101Э курсирует между станцией метро «Старая Деревня» и Кронштадтом. Количество пассажиров, находившихся в салоне во время происшествия, не уточняется. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Матвей Николаев

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