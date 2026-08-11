Чубыкинскую богадельню в Петербурге признали памятником регионального значения

Бывшая старообрядческая Чубыкинская богадельня на Московском проспекте, 108 получила статус регионального памятника. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здание было построено при Громовском старообрядческом кладбище на средства царскосельского купца Петра Чубыкина, который завещал деньги на строительство богадельни. Работы начались в 1896 году по проекту архитектора Карла-Фридриха Циглера и завершились к 1899 году. Открытие здания состоялось в 1905 году.

«В богадельне проживало до 200 человек, а в начале Первой мировой войны здесь был устроен лазарет для раненых»,— сообщили в КГИОП.

С 1981 года в здании размещается Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Василия Андреева. Учреждение продолжает работать в историческом здании и в настоящее время.

Матвей Николаев