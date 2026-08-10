В Колумбии ввели режим национального бедствия после землетрясения
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим национального бедствия после землетрясения магнитудой 7,4. По последним данным, погибли как минимум 111 человек, пострадали 87. Об этом сообщает El Tiempo.
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Наиболее серьезные последствия землетрясения наблюдаются в департаментах Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Кальдасе и Киндио. Всего разрушено 61 здание.
Землетрясение произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар департамента Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. Угроза цунами не объявлялась.