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В Колумбии ввели режим национального бедствия после землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим национального бедствия после землетрясения магнитудой 7,4. По последним данным, погибли как минимум 111 человек, пострадали 87. Об этом сообщает El Tiempo.

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Поиски пострадавших под завалами в Кали

Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

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Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

Наиболее серьезные последствия землетрясения наблюдаются в департаментах Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Кальдасе и Киндио. Всего разрушено 61 здание.

Землетрясение произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар департамента Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. Угроза цунами не объявлялась.

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