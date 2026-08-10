В Колумбии ввели режим национального бедствия после землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим национального бедствия после землетрясения магнитудой 7,4. По последним данным, погибли как минимум 111 человек, пострадали 87. Об этом сообщает El Tiempo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поиски пострадавших под завалами в Кали Фото: Santiago Saldarriaga / AP Житель Манисалеса Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса Фото: Andres Valencia / AP Последствия землетрясения в Кали Фото: Camilo Rodriguez / Reuters Последствия землетрясения в Кали Фото: Camilo Rodriguez / Reuters Последствия землетрясения в Кали Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters Эвакуация пациентов госпиталя в Кали Фото: Santiago Saldarriaga / AP Тело погибшего в Перейре Фото: Stringer / Reuters Обрушение здания в Перейре Фото: Social Media / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Поиски пострадавших под завалами в Кали Фото: Santiago Saldarriaga / AP Житель Манисалеса Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса Фото: Andres Valencia / AP Последствия землетрясения в Кали Фото: Camilo Rodriguez / Reuters Последствия землетрясения в Кали Фото: Camilo Rodriguez / Reuters Последствия землетрясения в Кали Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters Эвакуация пациентов госпиталя в Кали Фото: Santiago Saldarriaga / AP Тело погибшего в Перейре Фото: Stringer / Reuters Обрушение здания в Перейре Фото: Social Media / Reuters

Наиболее серьезные последствия землетрясения наблюдаются в департаментах Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Кальдасе и Киндио. Всего разрушено 61 здание.

Землетрясение произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар департамента Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. Угроза цунами не объявлялась.