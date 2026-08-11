Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 169

В результате землетрясения на западе Колумбии погибли 169 человек, 668 получили ранения. Обновленные данные привела местная радиостанция BluRadio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели и местные жители разбирают завалы в городе Кали

Фото: Marco Trujillo / Reuters Спасатели и местные жители разбирают завалы в городе Кали

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Наибольшее число жертв зарегистрировано в городах Кали и Перейра. В Кали погибли 85 человек, в Перейре — 66. Поисково-спасательные операции пока продолжаются в наиболее пострадавших районах Кали. В городе повреждена инфраструктура, под завалами еще остаются люди. В общей сложности по стране обрушились 165 зданий. Власти Колумбии направили в пострадавшие районы группы экстренной помощи для поиска выживших и оказания им медпомощи, а также оценки масштабов ущерба.

10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. В стране приостановили все матчи чемпионата Колумбии по футболу. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел режим национального бедствия.