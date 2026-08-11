Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер после избиения в Подмосковье

Сооснователь радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин умер после избиения в Подмосковье. Об этом сообщила бывшая заместитель главного редактора радиостанции Анастасия Миронова.

По ее словам, Сергей Недоводин скончался 11 августа. Уголовное дело по факту его избиения было возбуждено 7 августа.

Как писал Telegram-канал «Ротонда», инцидент произошел в конце июня во дворе дома, где жил Недоводин. Как рассказывала его супруга Анна Шефнер, 61-летний мужчина сделал замечание шумной компании, после чего сосед и его собутыльник избили его. После нападения Сергей Недоводин впал в кому и более месяца не приходил в сознание.

В начале августа госпожа Шефнер сообщала, что состояние супруга остается крайне тяжелым. По ее словам, у него развились сепсис и абсцесс легкого.

«Эхо Петербурга» прекратило работу и начало ликвидацию в 2022 году после закрытия «Эха Москвы». После ухода с радиостанции господин Недоводин руководил научно-исследовательской компанией СМР и фондом «Живое будущее».

Матвей Николаев